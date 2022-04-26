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Рязанцев приглашают принять участие в полумарафоне «Рязанский Кремль-2022»
Дистанции забега — 200 метров, 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21,1 километр.

Рязанцев приглашают принять участие в полумарафоне «Рязанский Кремль-2022». Об этом во вторник, 26 апреля, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Всероссийский полумарафон «Забег.РФ» — четвертый открытый легкоатлетический полумарафон «Рязанский Кремль — 2022» состоится 22 мая. Старт от площади Соборной дома № 16 в 9.00 по московскому времени.

Дистанции забега — 200 метров, 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21,1 километр.

Помимо Рязани, полумарафон пройдет и в других 85 субъектах России.

Подать заявку на участие можно через сайт russiarunning.com до 23.59 20 мая. При предъявлении участником студенческого билета или пенсионного удостоверения во время регистрации действуют льготные условия по снижению регистрационного взноса на 50%.

Подробная информация о проведении полумарафона размещена на сайте рязанского минспорта и https://забег.рф/.