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Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды
Ранее МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в мае.

Рязанцев предупредили о массовом отключении холодной воды. Об этом сообщили на сайте водоканала.

Во вторник, 26 апреля, с 09:00 до 13:00 холодную воду отключат в поселках Строитель и Солотча по следующим адресам:

  • улица Дружная, дом № 2/14 (детская школа искусств № 3);
  • улица Качевская, дома №№ 16/1, 18, 18-а, 20, 22, 24/2, 26/1;
  • улица Поселковая, дом № 3;
  • улица Владимирская, дома №№ 10, 102, 104, 104-а, 11, 110, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 32-а (библиотека-филиал № 8), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 56-а, 57, 58, 59, 6, 60, 61-а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79-а, 80, 82, 83, 83-а, 84, 85, 86, 87 корпус 3, 87, 87-а, 88, 8-а, 9, 93, 95 корпус 10, 95 корпус 11, 95 корпус 21, 95 корпус 22, 95 корпус 24, 95 корпус 25 (санаторий «Старица»);
  • улица Дунай, дома №№ 10, 11, 11-а, 11-б, 12, 13, 14, 15 корпус 1, 15, 16, 17, 17-а, 18, 19 б, 19, 19-а литера а, 1-а, 1-б, 1-в, 2, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2-а, 2-б, 3, 32, 33 корпус 1, 33, 34, 37, 37-а, 39 корпус 1, 39, 3-а, 3-б, 3-в, 4 корпус 1, 4, 41 корпус 1, 41, 43, 43-а, 47, 5, 6, 9;
  • улица Казанская, дома №№ 1, 10, 11, 12, 13 корпус 1, 14 корпус 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40 корпус 1, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46-а, 47, 48-а, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5-а, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 74, 8, 9.

С 09:00 до 17:00:

  • улица Высоковольтная, дома №№ 5 корпус 1, 7 корпус 1;
  • Троллейбусный переулок, дома №№ 19, 21, 6;
  • улица Черновицкая, дома №№ 10, 6.

С 09:30 до 17:00:

  • улица Островского, дома №№ 18 корпус 1, 20 корпус 1, 22 корпус 1, 26 корпус 1, 24-а (детский сад № 71);
  • улица Полетаева, дома №№ 19 корпус 1, 21, 23, 25 корпус 1, 25;
  • улица Черновицкая, дома №№ 5, 7 корпус 1, 5 корпус 1 (детский сад № 87).

С 13:00 до 17:00:

  • улица Качевская, дома №№ 34 корпус 1, 34 корпус 3, 34 корпус 4, 34 корпус 5, 36 корпус 1, 34 корпус 4 строение 1 (ЦТП-2);
  • улица Поселковая, дома №№ 7, 7-а (поликлиника № 12);
  • улица Предзаводская, дома №№ 1/11, 2/9.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Ранее МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды в мае.