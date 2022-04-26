RT выпустил передачу о Касимове

В ней рассказывается о достопримечательностях, традициях и быте города.

На канале RT Russia вышел выпуск программы «Одноэтажная Россия», посвященный Касимову. Эфир доступен в группе в соцсети « ВКонтакте ».

Ведущий Петр Посмаков рассказал телезрителям о достопримечательностях, традициях и быте города.

«Только здесь можно увидеть, как мечеть мирно соседствует с православным храмом, русский язык — с татарским, а традиции двух народов органично вписываются в быт жителей современного города. Касимов окутан легендами и тайнами, чего только стоит местная кухня, ведь даже названия знакомых всем блюд могут удивить, но не оставят никого равнодушным. Именно здесь можно услышать чарующий звон ударных музыкальных инструментов и увидеть самый старинный символ русского гостеприимства», — указано в аннотации к выпуску.