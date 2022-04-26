Путин обсудит с законодателями возможность отмены прямых выборов губернаторов

Вопрос обсудят в среду, 27 апреля, в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей.

Президент России Владимир Путин обсудит с Советом законодателей возможность отмены прямых выборов губернаторов. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщило РБК.

Вопрос обсудят в среду, 27 апреля, в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей.

По информации издания, Совет законодателей рассмотрит формат проведения выборов в Единый день голосования и решит, нужны ли они вообще. РБК передает, что есть вероятность, что их отменят, а регионы перейдут на выборы через заксобрания.

Также источник издания отметил, что есть также вероятность, что формально губернаторам предложат решать вопрос о формате выборов на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют прямые кампании отменить.