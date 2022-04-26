Прокуратура нашла нарушения в работе ряжского зоопарка

У организации не было лицензии на деятельность.

Прокуратура нашла нарушения в работе ряжского зоопарка. Об этом ведомство сообщило на сайте .

Проверка прошла на участке, принадлежащем ООО «Р». Он находится в поселке Свет. Сотрудники занимаются бесплатной демонстрацией животных.

В соответствии с законодательством, юридические лица и ИП должны иметь лицензию на деятельность, связанную с содержанием и использованием животных в зоопарках. Однако по состоянию на 25 марта выяснилось, что у ООО «Р» ее нет.

Директору общества внесли представление об устранении нарушений. Его рассмотрели и удовлетворили.

Прокурор возбудил административное дело. Оно направлено в суд.