Пожар на брянской нефтебазе ликвидировали

Пожар на брянской нефтебазе произошел в ночь на 25 апреля. Огонь удалось ликвидировать лишь к утру следующего дня.

Пожар на брянской нефтебазе ликвидировали. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар на брянской нефтебазе произошел в ночь на 25 апреля. Уточняется, что возгорание случилось сразу на двух объектах: в резервуарах с дизельным топливом на брянской нефтебазе АО «Транснефть-Дружба» и на неназванной объекте. Никто не пострадал. На месте работали пожарные из семи областей. Глава С. К. поручил расследовать обстоятельства пожара в Брянске.

Огонь удалось ликвидировать лишь к утру следующего дня.

По информации МЧС, пожар ликвидировали лишь в 7.19 по мск во вторник, 26 апреля.

«В 7.19 мск пожар на нефтебазе в Брянске был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.