Посольство России: СМИ США стали объективнее освещать события на Украине
Некоторые издания стали цитировать начальника войск радиационной, химической и биологической защиты В. С. России Игоря Кириллова.
Американские СМИ стали объективнее освещать события на Украине. Об этом во вторник, 26 апреля,
Сообщается, что американские СМИ начали публиковать материалы, в которых есть правда о происходящих на Украине событиях.
«Это более объективная точка зрения», — подчеркивается в сообщении.
Некоторые издания стали цитировать начальника войск радиационной, химической и биологической
В посольстве добавили, что американцам наконец-то начали предоставлять верные данные о событиях на Украине.