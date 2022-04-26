Посольство России: СМИ США стали объективнее освещать события на Украине

Некоторые издания стали цитировать начальника войск радиационной, химической и биологической защиты В. С. России Игоря Кириллова.

Американские СМИ стали объективнее освещать события на Украине. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщило посольство России в Вашингтоне в своем telegram-канале.

Сообщается, что американские СМИ начали публиковать материалы, в которых есть правда о происходящих на Украине событиях.

«Это более объективная точка зрения», — подчеркивается в сообщении.

Некоторые издания стали цитировать начальника войск радиационной, химической и биологической защиты В. С. России Игоря Кириллова.

В посольстве добавили, что американцам наконец-то начали предоставлять верные данные о событиях на Украине.