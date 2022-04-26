На мосту на Северной окружной легковушка влетела в ограждение
Lada Vesta влетела в ограждение и оказалась на пешеходной части. Кадры опубликовали в соцсетях.
На мосту на Северной окружной легковушка влетела в ограждение. Кадры с места аварии во вторник, 26 апреля,
Авария случилась на мосту на Северной окружной. Судя по кадрам, Lada Vesta влетела в ограждение и оказалась на пешеходной части.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По информации ведомства, в аварии никто не пострадал.
Подробности выясняются.