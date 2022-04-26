На майские праздники из Рязанской области пустят дополнительные экспрессы

Об этом сообщили в МЖД.

В Рязанской области в праздники изменится график движения ряда поездов. Об этом сообщили в МЖД.

Так, 30 апреля, с 1 по 3 и с 7 по 10 мая по маршруту проследуют экспрессы № 7084 «Москва — Рязань-1» и № 7085 «Рязань-1 — Москва». Экспресс № 7051 «Рязань-2 — Москва» выйдет 3, 9 и 10 мая.

Помимо этого, дополнительно назначен утренний поезд «Рязань-1 — Москва». Он отправится 4 и 11 мая в 4:10.

Возможны точечные корректировки в расписании. Информацию можно изучить на вокзалах и остановках, а также в разделе «Пассажирам» на сайте «РЖД» и при помощи приложения «РЖД Пассажирам».