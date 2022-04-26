Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
11°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 72.71 -0.65 27/04
ЦБ EUR 76.67 -0.8 27/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Эксперты рассказали, как меняются цены на автозапчасти в Рязани
С конца февраля они подорожали на 40-50%. Иностранные к...
3 часа назад
250
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
9 часов назад
1 841
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
4 часа назад
251
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
Вчера 11:31
2 557
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На майские праздники из Рязанской области пустят дополнительные экспрессы
Об этом сообщили в МЖД.

В Рязанской области в праздники изменится график движения ряда поездов. Об этом сообщили в МЖД.

Так, 30 апреля, с 1 по 3 и с 7 по 10 мая по маршруту проследуют экспрессы № 7084 «Москва — Рязань-1» и № 7085 «Рязань-1 — Москва». Экспресс № 7051 «Рязань-2 — Москва» выйдет 3, 9 и 10 мая.

Помимо этого, дополнительно назначен утренний поезд «Рязань-1 — Москва». Он отправится 4 и 11 мая в 4:10.

Возможны точечные корректировки в расписании. Информацию можно изучить на вокзалах и остановках, а также в разделе «Пассажирам» на сайте «РЖД» и при помощи приложения «РЖД Пассажирам».