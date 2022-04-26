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Москвича осудили на шесть лет за выдуманное школьницами нападение
Девочки выдумали историю, чтобы избежать наказания за прогул уроков

Москвича осудили на шесть лет за выдуманное школьницами нападение. Об этом пишет telegram-канал Baza.

В 2018 году две школьницы 11 и 12 лет обвинили 59-летнего мужчину в педофилии. Девочки рассказали, что мужчина якобы зашел за ними в подъезд и стал показывать половые органы.

Вскоре они признались, что выдумали историю, чтобы избежать наказания за прогул школы.

В октябре 2020 года мужчину признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. Ему назначили 13 лет лишения свободы.

Позже дело отправили на повторное рассмотрение, но 25 апреля 2022 года суд вынес окончательный приговор — шесть лет колонии строгого режима.