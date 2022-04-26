Meta Platforms* оштрафовали на четыре миллиона рублей

По версии журналистов, речь идет о неудалении публикаций, пропагандирующих нетрадиционные ценности.

Компанию Meta Platforms* оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенных данных. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мирового судебного участка Таганского района.

Как отметила собеседница агентства, компанию признали виновной в преступлении по части 2 статьи 13.41 КоАП (неудаление владельцем в сети интернет информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ). Максимальная санкция по ней для юрлиц — штраф в четыре миллиона рублей.

В суде журналистам пояснили, что дело на Meta* завели из-за неудаления публикаций в соцсетях Instagram* и Facebook*, пропагандирующих нетрадиционные ценности.

*признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.