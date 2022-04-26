Мэрия отсудила у многодетной рязанки комнату в аварийном бараке

В 2020 году городские власти выделили рязанке 46 квадратных метров, но взамен потребовала отдать аварийный барак.

Мэрия отсудила у многодетной рязанки комнату в аварийном бараке. Историю во вторник, 26 апреля, опубликовала «Новая газета».

Женщина с двумя детьми жила в аварийном двухэтажном бараке по улице Качевской № 18а. Здание стало ветхим, начали осыпаться стены, в комнате на 19 квадратных метров появилась плесень. За это время рязанка успела развестись со своим бывшим супругом, который впоследствии заболел и умер, снова выйти замуж и родить детей.

В 2020 году мэрия выделила многодетной семье новое жилье — 46-метровую «двушку» в Дягилевском военном городке по соцнайму. На шестерых членов семьи, но позже появился еще один ребенок.

Взамен на «двушку» мэрия потребовала рязанку отдать им барак, который находился в собственности у женщины.

«Я так ничего и не поняла. По какому закону мне выдали эту „двушку“, по каким спискам? Как многодетным, как малоимущим? Мне сказали: „Мы вас пожалели, выдали хорошее жилье взамен комнаты в аварийном доме, а вам ведь 20 „квадратов“, а не 46 полагалось“. Мол, радуйтесь тому, что получили. Я все равно в растерянности. Комната была в собственности, а эта квартира в социальном найме. Если мне эту квартиру дали „вместо той комнаты“, то почему сюда прописали всех детей и супруга, хотя комната в Строителе покупалась на двух взрослых и двух детей?» — рассказала рязанка.

Женщина не захотела отдавать барак, тогда мэрия подала в суд и выиграла его. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

Тогда рязанка обратилась за помощью к юристу, который пообещал, что добьется справедливости.

«Жилье Ольги признано аварийным и небезопасным для жизни, ее семья признана малоимущей, нуждающейся во внеочередном предоставлении жилья. При предоставлении жилья взамен аварийному старая жилплощадь изымается, взамен выплачивается денежная компенсация или предоставляется жилье аналогичного метража. Новое жилье передается нуждающимся в собственность. Есть вероятность выделения жилья муниципального найма взамен собственному, но тогда заключается письменное соглашение, которого в нашем случае, естественно, не было, — комментирует ситуацию Иванов. — Далее: взамен аварийному жилью, находящемуся в собственности, должны выдать жилье по норме предоставления [стандартная норма — по 15 кв. метров на каждого члена семьи при ее составе от трех и более человек], а взамен муниципальному жилью — квартиру аналогичного метража. В нормах Жилищного кодекса это все прописано очень четко», — объяснил юрист.