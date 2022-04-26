Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
12°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 73.36 -0.14 26/04
ЦБ EUR 77.47 -2.55 26/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Экологи: строительство карьера в Заокском нарушит 9 федеральных законо...
Жители сел Заокское и Коростово продолжают отстаивать з...
5 часов назад
751
Как снизить риски и расходы во время сельхозработ?
Рост спроса на продовольствие и стремительное удорожани...
10 минут назад
65
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
Вчера 11:31
2 334
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
21 апреля 17:11
11 366
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Мармакс» анонсировал заключение договоров бронирования с IT-специалистами
В 2022 году правительство России выделит 1,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки специалистам, которые работают в IT-компаниях. В связи с этим компания «Мармакс» анонсировала заключение договоров бронирования с фиксацией цены для специалистов IT-отрасли.

В 2022 году правительство России выделит 1,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки специалистам, которые работают в IT-компаниях. В связи с этим компания «Мармакс» анонсировала заключение договоров бронирования с фиксацией цены для специалистов IT-отрасли.

Раннее бронирование позволит зафиксировать цену, по договору бронирования она не изменится, если даже компания будет повышать цены, а также на раннем этапе пул квартир для выбора больше, отметила коммерческий директор девелопера Валерия Русакова.

В пресс-службе компании отметили, что, по информации Сбербанка, с 27 апреля стартует прием заявок на федеральную программу кредитования «ипотека для IT». Процентная ставка в соответствии с проектом постановления правительства — не более 5% годовых.

Максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей включительно, если объект расположен находится в городе с численностью до 1 млн человек.

Проекты компании «Мармакс» предоставляют резидентам комфортную среду для жизни. Все жилые комплексы включают в себя: приватные зоны для отдыха, собственный двор-сад, а также многообразие клубных опций, таких как соседский центр, фитнес-зал, детская игровая комната, коворкинг, доступ в супермаркет на лифте и многое другое.

Концепция пятиминутный город и максимально продуманная внутренняя инфраструктура жилых комплексов позволяет работать, не покидая пространство жилого комплекса при этом не оставаться в пределах своей квартиры. Наши жители не тратят время в пробках, все необходимое есть в жилых комплексах, отметила руководитель отдела продаж Терехова Анна.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» входит в тройку застройщиков-лидеров России рейтинга ЕРЗ «по потребительским качествам». Это значит, что компания высоко оценена не только профессиональным сообществом, но и непосредственными потребителями конечного продукта — покупателями жилья. Это подтверждают награды, являющиеся знаком качества на рынке жилой недвижимости — звание финалиста премии в области нового строительства Urban Awards, Золотой знак «Надёжный застройщик 2021», а также участие в деловом форуме Urban Space в качестве основного спикера на тему «благоустройство и инфраструктура».