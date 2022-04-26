«Мармакс» анонсировал заключение договоров бронирования с IT-специалистами

В 2022 году правительство России выделит 1,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки специалистам, которые работают в IT-компаниях. В связи с этим компания «Мармакс» анонсировала заключение договоров бронирования с фиксацией цены для специалистов IT-отрасли.

В 2022 году правительство России выделит 1,5 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготной ипотеки специалистам, которые работают в IT-компаниях. В связи с этим компания «Мармакс» анонсировала заключение договоров бронирования с фиксацией цены для специалистов IT-отрасли.

Раннее бронирование позволит зафиксировать цену, по договору бронирования она не изменится, если даже компания будет повышать цены, а также на раннем этапе пул квартир для выбора больше, отметила коммерческий директор девелопера Валерия Русакова.

В пресс-службе компании отметили, что, по информации Сбербанка, с 27 апреля стартует прием заявок на федеральную программу кредитования «ипотека для IT». Процентная ставка в соответствии с проектом постановления правительства — не более 5% годовых.

Максимальная сумма кредита — до 9 млн рублей включительно, если объект расположен находится в городе с численностью до 1 млн человек.

Проекты компании « Мармакс » предоставляют резидентам комфортную среду для жизни. Все жилые комплексы включают в себя: приватные зоны для отдыха, собственный двор-сад, а также многообразие клубных опций, таких как соседский центр, фитнес-зал, детская игровая комната, коворкинг, доступ в супермаркет на лифте и многое другое.

Концепция пятиминутный город и максимально продуманная внутренняя инфраструктура жилых комплексов позволяет работать, не покидая пространство жилого комплекса при этом не оставаться в пределах своей квартиры. Наши жители не тратят время в пробках, все необходимое есть в жилых комплексах, отметила руководитель отдела продаж Терехова Анна.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» входит в тройку застройщиков-лидеров России рейтинга ЕРЗ «по потребительским качествам». Это значит, что компания высоко оценена не только профессиональным сообществом, но и непосредственными потребителями конечного продукта — покупателями жилья. Это подтверждают награды, являющиеся знаком качества на рынке жилой недвижимости — звание финалиста премии в области нового строительства Urban Awards, Золотой знак «Надёжный застройщик 2021», а также участие в деловом форуме Urban Space в качестве основного спикера на тему «благоустройство и инфраструктура».