Любимов выразил надежду, что переговоры в Киргизии приведут к взаимовыгодному сотрудничеству

Двухдневная рязанская бизнес-миссия завершилась в Киргизии. По ее итогам рязанская компания ООО «ФДА «Старт» подписала соглашение с киргизской ComfortBaby о продаже детских товаров и автокресел в местных крупных магазинах, компания ООО «ИПРо» — с тремя потенциальными партнерами о тестировании продукции товаропроизводителя для дальнейшего выхода на решения о поставках.

В Киргизии завершилась двухдневная рязанская бизнес-миссия. По ее итогам рязанская компания ООО «ФДА «Старт» подписала соглашение с киргизской ComfortBaby о продаже детских товаров и автокресел в местных крупных магазинах, компания ООО «ИПРо» — с тремя потенциальными партнерами о тестировании продукции товаропроизводителя для дальнейшего выхода на решения о поставках.

По словам губернатора Николая Любимова, за полтора дня состоялось более 30 B2B встреч. Также начал свою работу шоу-рум в Бишкеке, на котором представлено более 300 товаров от 60 рязанских производителей.

«Мы успели сделать все, что запланировали. Шоу-рум будет работать еще два месяца, фактически есть конкретные договоренности с конкретными предприятиями, ассоциациями. Надеюсь, что переговоры закончатся официальными соглашениями и взаимовыгодным сотрудничеством», — отметил Николай Любимов.

В числе результатов бизнес-миссии глава региона упомянул договоренность о реверсных визитах официальных лиц и коммерсантов Киргизии, чтобы более детально уже в Рязани проработать форматы деловых отношений в различных сферах, в том числе, в сфере поставок и производстве строительных материалов.

«Везде есть свои особенности — особенности переговорного процесса, ведения бизнеса. В итоге мы сможем понять, каких еще договоренностей можно достичь, — уточнил Губернатор. — Я думаю, у нас будет еще много встреч, переговоров и контрактов, как это было и ранее, по результатам предыдущих бизнес-миссий», — добавил глава региона.

В свою очередь член правления российско-кыргыского фонда развития Бакыт Курманбеков отметил важность совместной работы. По его словам, фонд всегда поддерживает приход российских инвесторов в Киргизию и способствует взаимному экономическому сотрудничеству.

«Мировая ситуация подталкивает нас к укреплению бизнес-отношений. Сейчас разрабатывается стратегия Фонда, одним из направлений которой станет локализация российских производств в Кыргызстане. Очень важный вопрос — импортозамещение. Киргизские производители теперь смогут найти дополнительные рынки сбыта в Российской Федерации и, в частности, в Рязанской области. У нас есть для этого достаточный потенциал», — подытожил он.