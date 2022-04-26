Культурное пространство Fabrika приостановило работу в Рязани

В связи с этим все ближайшие концерты и мероприятия на текущей неделе отменены.

Культурное пространство Fabrika приостановило работу в Рязани. Об этом в понедельник, 25 апреля, руководство заведения сообщило в группе «Вконтакте».

«Культурное пространство Fabrika на время приостанавливает свою работу! К сожалению, на нашей территории необходимо провести работы по устранению, возникших в последнее время, технических вопросов, которые не требуют отлагательств», — говорится в посте.

В связи с этим все ближайшие концерты и мероприятия на текущей неделе отменены.

«Не волнуйтесь — мы скоро обязательно вернемся, а пока берем небольшую паузу, чтобы стать еще лучше и интересней для вас!» — добавили в сообщении.