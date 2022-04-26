Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
16°
Срд, 27
Чтв, 28
ЦБ USD 73.36 -0.14 26/04
ЦБ EUR 77.47 -2.55 26/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
Вчера 11:31
1 937
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
21 апреля 17:11
11 143
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
21 апреля 11:54
3 701
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
20 апреля 19:43
3 531
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Культурное пространство Fabrika приостановило работу в Рязани
В связи с этим все ближайшие концерты и мероприятия на текущей неделе отменены.

Культурное пространство Fabrika приостановило работу в Рязани. Об этом в понедельник, 25 апреля, руководство заведения сообщило в группе «Вконтакте».

«Культурное пространство Fabrika на время приостанавливает свою работу! К сожалению, на нашей территории необходимо провести работы по устранению, возникших в последнее время, технических вопросов, которые не требуют отлагательств», — говорится в посте.

В связи с этим все ближайшие концерты и мероприятия на текущей неделе отменены.

«Не волнуйтесь — мы скоро обязательно вернемся, а пока берем небольшую паузу, чтобы стать еще лучше и интересней для вас!» — добавили в сообщении.