Касимовца осудили за хранение наркотиков

Ему дали условный срок.

Касимовца осудили за приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба райсуда .

Инцидент произошел зимой 2022 года. Через telegram мужчина договорился с неизвестным человеком о покупке наркотиков. Он перечислил деньги на карту. После этот человек указал касимовцу место, где он оставит вещества.

В обусловленной локации мужчина взял не менее 1,24 грамма наркотиков. После он стал хранить вещества в нагрудном кармане куртки.

Полицейские нашли наркотики во время досмотра.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2,5 года.