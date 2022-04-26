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Касимовца осудили за хранение наркотиков
Ему дали условный срок.

Касимовца осудили за приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Инцидент произошел зимой 2022 года. Через telegram мужчина договорился с неизвестным человеком о покупке наркотиков. Он перечислил деньги на карту. После этот человек указал касимовцу место, где он оставит вещества.

В обусловленной локации мужчина взял не менее 1,24 грамма наркотиков. После он стал хранить вещества в нагрудном кармане куртки.

Полицейские нашли наркотики во время досмотра.

Мужчину признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2,5 года.