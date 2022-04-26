Касимовца осудили за хранение наркотиков
Ему дали условный срок.
Касимовца осудили за приобретение и хранение наркотиков. Об этом сообщила
Инцидент произошел зимой 2022 года. Через telegram мужчина договорился с неизвестным человеком о покупке наркотиков. Он перечислил деньги на карту. После этот человек указал касимовцу место, где он оставит вещества.
В обусловленной локации мужчина взял не менее 1,24 грамма наркотиков. После он стал хранить вещества в нагрудном кармане куртки.
Полицейские нашли наркотики во время досмотра.
Мужчину признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно. Испытательный срок составит 2,5 года.