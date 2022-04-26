Кадыров пообещал миллион долларов за информацию о чеченских боевиках на Украине

Он сообщил, что деньги готов пожертвовать меценат.

Кадыров пообещал миллион долларов за информацию о чеченских боевиках на Украине. Об этом глава Чеченской республики сообщил в своем telegram-канале.

Рамзан Кадыров назначил вознаграждение в один млн долларов тому, кто сообщит местонахождение «батальонов Мансура и Дудаева» на Украине. Он сообщил, что деньги готов пожертвовать меценат.

«Мы их не должны упустить, мы их должны уничтожить, или они должны встать на колени и попросить прощения у своего народа, у всех мусульман, или головы на отсек», — сказал Кадыров в аудио-сообщении.

Ранее глава Чеченской республики сообщал, что вооруженные силы России планируют наступление на все города Украины.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о военной спецоперации на территории Украины. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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