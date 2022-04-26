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Игорь Маковский: материально-техническое обеспечение — стратегически важный вопрос для надежного электроснабжения региональных потребителей
Напомним, что 10 марта под руководством главы Обществ состоялась встреча, по итогам которой был принят ряд решений по взаимодействию с производителями оборудования и материалов в условиях резкого скачка цен и ограничения поставок.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где особое внимание уделил реализации мероприятий по материально-техническому обеспечению филиалов.

Напомним, что 10 марта под руководством главы Обществ состоялась встреча, по итогам которой был принят ряд решений по взаимодействию с производителями оборудования и материалов в условиях резкого скачка цен и ограничения поставок.

В результате исполнения принятых решений, в частности, передачи части полномочий по закупкам в регионы, и четкого соблюдения алгоритма поступления материально-технических ресурсов на склады филиалов, срывов поставок удалось избежать. Производители осуществляют поставки продукции без существенных изменений в ранее заключенных договорах и по утвержденному графику.

Руководитель энергокомпании отметил, что благодаря предпринятым действиям и четкому следованию утвержденному в марте сценарию, получилось нарастить поставки по ремонтной программе и, согласно ранее утвержденному плану, склады филиалов будут полностью заполнены уже к концу весны.

В связи с увеличением количества материально-технических ценностей, поступающих на хранение, филиалам рекомендовано усилить видеонаблюдение и меры по их охране.

«В условиях, когда мы оптимизируем все сферы нашей деятельности, важно особенно внимательно относиться к нуждам каждого филиала, каждого конкретного района электрических сетей. Необходимо полностью укомплектовать склады оборудованием и материалами, чтобы и далее обеспечивать надежность электроснабжения региональных потребителей на высоком уровне», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.