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Финансист объяснил причину неснижения цен, несмотря на падение курса валют
По его словам, на ситуацию влияет нестабильность в экономике.

Финансовый эксперт Ян Марчинский объяснил причину неснижения цен в российских магазинах, несмотря на падение курса валют. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

По словам специалиста, на ситуацию влияет экономическая нестабильность. «Практически все производители, увеличивая цены на продукцию, закладывают в них возможные риски. Ведь никому неизвестно, что будет дальше: как изменится возможность поставлять продукцию и каким образом будут происходить расчеты», — отметил Марчинский.

Помимо этого, финансист подчеркнул, что продавцы и производители не снижают цены из-за трудностей с логистикой и закупкой импорта.

«Случается такое, что бизнес закупал товары по курсу в диапазоне от 120 до 140 рублей, а теперь, соответственно, чтобы не остаться в накладе, ему нужно продать по закупочному курсу, а не текущему, который практически в два раза отличается. Это, как одна из причин большой „вилки“ цен — кто-то условно продает товар по 160 рублей, а кто-то и вовсе за 300 рублей», — заявил Марчинский.

Также он отметил, что угроза есть и для компаний, занимающихся импортозамещением. «Если случится так, что на полки вернется импортная продукция по низкой стоимости, то наши товары не смогут соответствовать привозным по цене и сбыт нашей продукции окажется под угрозой», — подчеркнул финансист.