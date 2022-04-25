Задержанные неонацисты помимо Соловьева планировали покушение на Симоньян и Киселева

Один из задержанных рассказал, что обсуждались «убийства людей, которые несли пропаганду».

Задержанные неонацисты помимо Соловьева планировали покушение на Симоньян и Киселева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативную видео сьемку ФСБ.

Один из задержанных членов террористической организации «National Socialism/White Power» (запрещена в России) рассказал, что обсуждались «убийства людей, которые несли пропаганду». В их числе были гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян.

Всего он перечислил шесть фамилий — Соловьев, Киселев, Скабеева, Попов, Кеосаян, Симоньян.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали шесть человек, которые подозреваются в покушении на убийство телеведущего Владимира Соловьева. У них нашли предметы для изготовление взрывчатки, оружие и боеприпасы. Также оперативники нашли у них поддельные украинские паспорта.