За неделю с улиц Рязани эвакуировали на спецстоянку 89 машин

За нарушение правил дорожного движения по статье 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») водителям грозит штраф в 1 500 рублей.

За неделю с улиц Рязани эвакуировали на спецстоянку 89 машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

С 18 по 24 апреля автоинспекторы эвакуировали автомобили за нарушение ПДД. Так, с улицы Полонского за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена» эвакуировали Mercedes-Benz.

В ГИБДД напомнили, что за нарушение правил дорожного движения по статье 12.16 КоАП РФ («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») водителям грозит штраф в 1 500 рублей.