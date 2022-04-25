Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы
Как сообщил министр труда Антон Котяков, деньги зачислены вместе с пенсией.
Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщило
Ежегодные выплаты инвалидам и участникам войны составляют десять тысяч рублей.
«По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», — уточнил министр труда Антон Котяков.
В ведомстве подчеркнули, что фонд перечислил деньги 20 320 ветеранам.