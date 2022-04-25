В Удмуртии два мальчика пострадали из-за взрыва снаряда

Дети нашли снаряд на территории поселка и принесли его в детский сад.

В Удмуртии два мальчика пострадали из-за взрыва снаряда. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем в понедельник, 25 апреля, в селе Пугачево Малопургинского района. Два шестилетних мальчика нашли в поселке снаряд и принесли его на территорию детского сада. Там взрыватель снаряда сдетонировал, дети получили незначительные травмы. Сообщается, что угрозы их жизням нет.

Уголовное дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность») и статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»).