В Ставрополе за подготовку к теракту задержали мужчину
Он был сторонником «Исламского государства» (организация запрещена на территории России).
В Ставрополе силовики задержали мужчину, готовившего теракт. Об этом сообщило
По информации журналистов, в Ставрополе пресекли деятельность сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). Уточняется, что он планировал в регионе совершить теракт. Мужчину задержали.
Возбуждено дело по статье «Приготовление к террористическому акту».
При обыске у фигуранта нашли взрывчатку и поражающие элементы. Он дал признательные показания.