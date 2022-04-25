В Ставрополе за подготовку к теракту задержали мужчину

Он был сторонником «Исламского государства» (организация запрещена на территории России).

В Ставрополе силовики задержали мужчину, готовившего теракт. Об этом сообщило РИА Новости .

По информации журналистов, в Ставрополе пресекли деятельность сторонника террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России). Уточняется, что он планировал в регионе совершить теракт. Мужчину задержали.

Возбуждено дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

При обыске у фигуранта нашли взрывчатку и поражающие элементы. Он дал признательные показания.