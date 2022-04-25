В рязанской школе начали неделю с поднятия флага России и исполнения гимна

Ранее с инициативой выступил глава минпросвещения Сергей Кравцов.

В рязанской школе-интернате № 26 начали неделю с поднятия флага России и исполнения гимна. Об этом сообщила пресс-служба регионального минобра.

В церемонии участвовала глава ведомства Ольга Щетинкина. Она поднимала флаг России вместе с председателем первичного отделения РДШ, детской школьной организации «Новое поколение» Варварой Муравьевой.

Ранее об инициативе начинать занятия в школах с поднятия флага выступил глава минпросвещения России Сергей Кравцов.