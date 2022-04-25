Мишустин подписал постановление о создании «Аэрокосмической инновационной долины» в Рязанской области

Резиденты центра будут разрабатывать передовые технологии, уникальные материалы и новые виды продукции.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Рязанской области научно-технологического центра (ИНТЦ) «Аэрокосмическая инновационная долина». Об этом сообщил сайт правительства.

Резиденты центра будут разрабатывать передовые технологии, материалы и новые виды продукции.

Предполагается, что ИНТЦ создаст 2,8 тысячи новых рабочих мест, а также за счет него увеличатся налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.

В сообщении отметили, что с центром уже хотят работать более 30 компаний. Заинтересованность в сотрудничестве выразили Объединенная авиастроительная корпорация, ВКО «Алмаз — Антей», «Роскосмос» и АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“».