В Рязанской области на работу санавиации выделили 33 миллиона рублей

Тендер появился на сайте Госзакупок.

В Рязанской области на работу санавиации выделили 33 миллиона рублей. Тендер появился на сайте Госзакупок.

В региональном минздраве выделили 33 миллиона 185 тысяч 314 рублей. Подрядчик обязан обеспечить вылеты для эвакуации больных, перевозки медперсонала и доставки медицинских грузов, в том числе специальной медицинской и лабораторной аппаратуры, лекарственных и дезинфекционных средств, крови и кровозаменителей к месту спасения жизни больного.

Вертолет должен быть легким, многоцелевым, выпущенным не ранее 2018 года, с дальностью полета не менее 450 км.

Планируемый срок окончания работ — 31 октября 2022 года.