В Рязанской области изменилась схема движения на участке трассы М-5

Речь идет о фрагменте в Сасовском районе.

В Рязанской области изменилась схема движения на участке трассы М-5 «Урал». Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Речь идет об участке у границы с Мордовией в Сасовском районе (411 — 415 километры). Так, движение машин из Москвы в Самару осуществляется по построенной левой стороне дороги.

Отмечается, что в настоящее время специалисты демонтируют старое направление. Работы ведутся в рамках строительства обхода пунктов Умет, Аким-Сергеевка, Зубова Поляна на участке 411 — 466 километры.