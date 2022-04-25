В Рязанской области двух мужчин осудили за кражу 17 тонн дизельного топлива

Преступление пресекли сотрудники управления ФСБ по Рязанской области.

В Рязанской области суд вынес приговор двум мужчинам, которых признали виновными в повреждении магистрального нефтепродуктопровода. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие и суд установили, что в 2020 году рязанец 1996 года рождения и калининградец 1982 года рождения вместе со знакомыми осуществили незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод направления «Рязань — Москва», принадлежащего АО «Транснефть — Верхняя Волга» в Рыбновском районе. Они похитили более 17 тонн дизельного топлива. Обвиняемые причинили материальный ущерб «Транснефть — Верхняя Волга» на сумму более миллиона рублей.

Преступление пресекли сотрудники управления ФСБ по Рязанской области.

Обвиняемые признались в преступлении и содействовали следствию. Рязанцу назначили три года лишения свободы с испытательным сроком на три года со штрафом в 30 тысяч рублей, калининградцу — три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.