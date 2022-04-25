В Рязанской области 26 апреля потеплеет до + 21 градуса
Ранее синоптик рассказал о заморозках в последнюю неделю апреля и погоде на Первомай в Центральной России.
В Рязанской области 26 апреля потеплеет до + 21 градуса. Прогноз погоды
Во вторник, 26 апреля, на территории Рязанской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем возможны кратковременные дожди, а местами — гроза.
Ветер южного направления ночью будет дуть до скоростью 5-10 метров в секунду, днем при грозе может усилиться до 12-17 метров в секунду.
Ночью по области температура воздуха составит +6, +11 градусов, днем — от +16 до +21.
Напомним, ранее синоптик рассказал о заморозках в последнюю неделю апреля и погоде на Первомай в Центральной России.