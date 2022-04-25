В Рязани заменят более 15 тысяч светильников

Дирекция благоустройства города выделила на работы 299 млн 993 тысячи 629 рублей.

В Рязани заменят более 15 тысяч светильников. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила на работы 299 млн 993 тысячи 629 рублей. Подрядчик установит 252 светильника с кронштейнами, 152 штуки в районах пешеходных переходов в Московском районе, 100 штук на перекрестках, а также 16 шкафов управления наружным освещением.

Кроме того, он заменит 14 895 светильников по всему городу, 86 кронштейнов на улице Чкалова и 6 кронштейнов на площади Театральной.

Работы пройдут в два этапа: с момента заключения контракта по 1 сентября 2022 и со 2 сентября 2022 по 1 февраля 2023.

Напомним, что ранее на уличное освещение в Рязани планировали выделить 600 млн рублей.