Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 25
16°
Втр, 26
12°
Срд, 27
ЦБ USD 73.36 -0.14 26/04
ЦБ EUR 77.47 -2.55 26/04
Нал. USD 79.50 / 89.00 09:04
Нал. EUR 85.00 / 95.00 09:04
Новости
Публикации
Советы от рязанских модников по покупке одежды
В начале марта бренды Zara, H&M, Mango, Stradivarius и ...
5 часов назад
615
Затопит ли весеннее половодье Рязанскую область?
Рассказываем, насколько большой в этом году разлив Оки,...
21 апреля 17:11
10 677
Пять способов подготовить стол к Пасхе
Заодно расскажем, сколько в этом году вы потратите на п...
21 апреля 11:54
3 394
Книги про книги: 10 удивительных историй из книжных магазинов
В апреле в сети книжных магазинов «Читай-город» проходи...
20 апреля 19:43
3 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани заменят более 15 тысяч светильников
Дирекция благоустройства города выделила на работы 299 млн 993 тысячи 629 рублей.

В Рязани заменят более 15 тысяч светильников. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Дирекция благоустройства города выделила на работы 299 млн 993 тысячи 629 рублей. Подрядчик установит 252 светильника с кронштейнами, 152 штуки в районах пешеходных переходов в Московском районе, 100 штук на перекрестках, а также 16 шкафов управления наружным освещением.

Кроме того, он заменит 14 895 светильников по всему городу, 86 кронштейнов на улице Чкалова и 6 кронштейнов на площади Театральной.

Работы пройдут в два этапа: с момента заключения контракта по 1 сентября 2022 и со 2 сентября 2022 по 1 февраля 2023.

Напомним, что ранее на уличное освещение в Рязани планировали выделить 600 млн рублей.