В Рязани скончался преподаватель медуниверситета Владимир Чикин
Владимиру Чикину было 85 лет. Рязанец был автором более 200 научных трудов, соавтором методических рекомендаций Минздрава России.
В Рязани скончался сотрудник РязГМУ Владимир Чикин. Об этом сообщил
Владимиру Чикину было 85 лет. Он работал в медуниверситете с 1962 года, возглавлял кафедру акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей и был был заведующим объединенной кафедрой акушерства и гинекологии.
Влалимир Чикин оказывал ургентную помощь в стационарах города Рязани, выезжал в ЦРБ, был экспертом по акушерству и гинекологии минздрава Рязанской области.
Кроме того, рязанец был автором более 200 научных трудов, соавтором методических рекомендаций Минздрава России.
Владимир Чикин был награжден медалью «Ветеран труда», памятной медалью «За большой вклад в развитие акушерства и гинекологии».
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