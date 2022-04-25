В Рязани скончался преподаватель медуниверситета Владимир Чикин

Владимиру Чикину было 85 лет. Рязанец был автором более 200 научных трудов, соавтором методических рекомендаций Минздрава России.

В Рязани скончался сотрудник РязГМУ Владимир Чикин. Об этом сообщил сайт учебного заведения.

Владимиру Чикину было 85 лет. Он работал в медуниверситете с 1962 года, возглавлял кафедру акушерства и гинекологии факультета усовершенствования врачей и был был заведующим объединенной кафедрой акушерства и гинекологии.

Влалимир Чикин оказывал ургентную помощь в стационарах города Рязани, выезжал в ЦРБ, был экспертом по акушерству и гинекологии минздрава Рязанской области.

Кроме того, рязанец был автором более 200 научных трудов, соавтором методических рекомендаций Минздрава России.

Владимир Чикин был награжден медалью «Ветеран труда», памятной медалью «За большой вклад в развитие акушерства и гинекологии».