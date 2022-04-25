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В Рязани пройдет спортивная акция «Подтянись за Победу»
Она пройдет в два этапа. Оффлайн-часть состоится 9 мая.

В Рязани пройдет спортивная акция «Подтянись за Победу». Об этом сообщили организаторы — представители федерации воздушно-силовой атлетики региона.

Мероприятие состоится при поддержке региональных минспорта и минобразования.

Акция пройдет в два этапа — онлайн-марафон и итоговое мероприятие.

Чтобы принять участие в онлайн-челлендже, необходимо записать на видео выполнение подтягиваний на перекладине, опубликовать видео на странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ПодтянисьЗаПобеду62 и передать эстафету трем друзьям.

Итоговое событие состоится в понедельник, 9 мая, в 15:00 в Лесопарке. На нем разыграют кубки и призы от партнеров в ряде номинаций: лучшая школа, лучший ссуз, лучший вуз, лучшая коммерческая компания, самая спортивная семья и другим. Также во время праздника определят лучших в индивидуальном зачете по возрастным категориям от шести до 70+. Помимо этого, на соревновании выявят абсолютного победителя среди мужчин и женщин.

«Мы уверены, каждый способен внести частичку усилий, чтобы собрать одну грандиозную цифру — задел поставлен 7700 раз!», — заявил президент федерации воздушно-силовой атлетики Рязанской области Дмитрий Анохин.

Возрастное ограничение — 0+