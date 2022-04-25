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В Рязани предложили организовать баскетбольные клубы в школах
Сорокина назвала предложение интересным, но отметила, что оно неоднозначное. Она спросила мнение рязанцев и попросила оставить комментарии по этому поводу.

В Рязани предложили организовать баскетбольные клубы в школах. Об этом на странице «ВКонтакте» сообщила мэр города Елена Сорокина.

Глава горадминистрации сообщила, что встретилась с заслуженным мастером спорта России по баскетболу, призером чемпионатов Европы и мира Сергеем Пановым, который родом из Рязани. Он предложил организовать в Рязани баскетбольные клубы в школах по опыту Нижнего Новгорода: там функционирует школа баскетбола «Поколение» с уникальным форматом тренировок, которая работает при поддержке региональной федерации баскетбола.

Сорокина назвала предложение интересным, но отметила, что оно неоднозначное. По ее словам, в Рязани школа олимпийского резерва «Единство» воспитывает баскетболистов, спортсмены представляют город на соревнованиях всех уровней.

Сергей Панов отметил, что в Рязани начинал заниматься баскетболом у отца — Юрия Панова. Он добавил, что в спортшколах сейчас баскетболисты начинают первые шаги на пути к спорту высших достижений.

Сорокина отметила, что нужно учитывать потребности не только профессиональных спортсменов, а тех, кто хотят заниматься спортом «в удовольствие».

«Сергей Панов предложил более серьезный в методическом плане формат обучения баскетболу — с профессиональной поддержкой тренеров, особой технологией занятий, специальной сеткой соревнований. Стоимость одного занятия — около 300 рублей», — написала мэр.

Она спросила мнение рязанцев и попросила оставить комментарии по этому поводу.