В Рязани отметили спад уровня воды в Оке

По информации специалистов, на 24 апреля за сутки он понизился на один сантиметр.

В Рязани отметили спад уровня воды в Оке. Об этом сообщается в гидрологическом бюллетене регионального центра по гидрометеорологии.

По информации специалистов, на 24 апреля за сутки уровень понизился на один сантиметр. Отмечается, что на нижерасположенных участках зафиксировали подъем уровней на +8…+14 сантиметров.

На участке от Кадома до села Шевелевский Майдан вода в реке Мокша повысилась на три сантиметра. Изменился уровень на малых реках Проня, Пра, Пет, Верда, Истья, Гусь, Ранова. На некоторых участках он опустился на 35 сантиметров.