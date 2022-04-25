ФСБ задержала членов группировки, готовивших убийство Владимира Соловьева

В публикации указано, что они планировали преступление по заказу СБУ.

Силовики задержали членов террористической организации. По информации telegram-канала SHOT , они готовили убийство телеведущего Владимира Соловьева.

В публикации указано, что они планировали преступление по заказу СБУ.

Отмечается, что во время обысков сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, наркотики, поддельные украинские паспорта, националистическую литература и атрибутику.

Как пишет SHOT, члены группы дают показания о подготовке убийства. В ФСБ заявили, что после него они планировали скрыться за рубежом.