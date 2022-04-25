В РГАТУ прошла международная конференция

В ней участвовали ученые Москвы, Смоленска, Тамбова, Волгограда, Ярославля, Ижевска, Омска, Вологды и других российских городов, а также специалисты из ДНР, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла 73-я международная научно-практическая конференция «Научно-технологические приоритеты в развитии агропромышленного комплекса России». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Мероприятие состоялось в четверг, 21 апреля. В работе конференции участвовали ученые Москвы, Смоленска, Тамбова, Волгограда, Ярославля, Ижевска, Омска, Вологды и других российских городов, а также специалисты из ДНР, Белоруссии, Азербайджана, Узбекистана.

Конференцию открыла исполняющая обязанности проректора по научной работе Лариса Лазуткина. Она отметила, что агротехнологический университет в 73 раз стал площадкой для обсуждения результатов фундаментальных, прикладных научных исследований и инновационной деятельности по приоритетным направлениям научно-технического развития.

С приветственными словами выступили замминистра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Василий Запорожец и глава регионального управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Сергей Попов.

На пленарном заседании прозвучали доклады по актуальным вопросам аграрной науки в области обеспечения экономической безопасности, цифровизации сельхозпроизводства, геномной селекции и сохранения генетического разнообразия в животноводстве, комплексного развития отраслей сельского хозяйства и инфраструктуры АПК, современных тенденций развития вузовского образования.

Подводя итоги пленарного заседания, ректор Александр Шемякин подчеркнул значимость научного взаимодействия, обмена идеями и результатами исследований для развития отечественного агропромышленного комплекса.

Во время секционной работы ученые обсудили проблемы, касающиеся инженерно-технических решений для АПК, перспектив развития транспорта и дорожной инфраструктуры, технологий переработки сельскохозяйственной продукции, а также актуальные задачи и пути их решения в животноводстве, лесном хозяйстве, сфере гостеприимства, экономике и менеджменте. Активную дискуссию вызвали подходы к решению проблем совершенствования профессионального образования и подготовки высококвалифицированных кадров в российских аграрных вузах.

По итогам работы конференции планируется издание сборника. Его разместят на официальном сайте университета и зарегистрируют в наукометричеcкой базе РИНЦ.