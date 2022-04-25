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В пожаре в Касимове пострадали два человека
Возгорание случилось в понедельник, 25 апреля.

В пожаре в Касимове пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Информация о возгорании в доме на улице 50 лет СССР появилась в понедельник, 25 апреля.

Пожар локализовали в 12:40, ликвидировали в 13:04. Площадь составила восемь квадратных метров.

В результате возгорания пострадали мужчины 1971 и 1977 годов рождения. Их госпитализировали. Спасатели эвакуировали семь человек.

В тушении участвовали пять человек, две единицы техники.