В Петербурге произошел взрыв в девятиэтажке

Неустановленное устройство сработало на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами.

В понедельник, 25 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв в девятиэтажном доме. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

Отмечается, что неустановленное устройство сработало на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами.

40 человек эвакуировали, никто не пострадал.

После взрыва выбило двери лифта и окна, появилась трещина в потолке.

На месте работают экстренные службы. Из дома эвакуировали 66 жильцов подъезда, включая 18 детей, передает ТАСС .

Дом проверяют, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди.

Фото Telegram-канал «112»