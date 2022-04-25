В Петербурге произошел взрыв в девятиэтажке
Неустановленное устройство сработало на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами.
В понедельник, 25 апреля, в Санкт-Петербурге произошел взрыв в девятиэтажном доме. Об этом сообщил Telegram-канал «
Отмечается, что неустановленное устройство сработало на лестничной площадке между седьмым и восьмым этажами.
40 человек эвакуировали, никто не пострадал.
После взрыва выбило двери лифта и окна, появилась трещина в потолке.
На месте работают экстренные службы. Из дома эвакуировали 66 жильцов подъезда, включая 18 детей, передает
Дом проверяют, чтобы определить, могут ли в нем дальше проживать люди.
Фото Telegram-канал «112»