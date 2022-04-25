В Нижегородской области мужчина расстрелял жену и пасынка
Женщина скончалась на месте. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.
В Нижегородской области 64-летний мужчина расстрелял из револьвера 50-летнего пасынка и 72-летнюю супругу, а затем покончил с собой. Об этом сообщила
Вечером в воскресенье, 24 апреля, в деревне Ягодное Чкаловского района Нижегородской области мужчина выстрелил в пасынка и жену. Женщина скончалась на месте. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.
Следователи нашли на месте происшествия оружие, из которого предположительно выстрелил злоумышленник. Отмечается, что он хранил оружие незаконно.
Назначены экспертизы. Расследование продолжается.