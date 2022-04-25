В Казани пьяный мужчина ударил ножом кондуктора в троллейбусе

Инцидент произошел в воскресенье, 24 апреля.

В Казани пьяный мужчина ударил ножом кондуктора в троллейбусе. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на республиканское управление следкома.

По информации органов, инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 апреля, в троллейбусе № 1 около дома на улице Адоратского.

Пьяный 24-летний пассажир нанес ножевое ранение 27-летнему кондуктору в брюшную полость. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь. «По предварительным данным, поводом для конфликта послужило нежелание пассажира платить за проезд», — указано в сообщении ведомства.

На мужчину завели уголовное дело за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«В связи с тем, что в действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ „покушение на убийство“, следователи инициировали перед органами прокуратуры передачу уголовного дела в производство следственного отдела по Ново-Савиновскому району Казани», — отметили в ведомстве.