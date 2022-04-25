В Касимовском районе построят артезианскую скважину и отремонтируют водопровод

Помимо артезианской скважины в Гусь-Железном построят станцию водоподготовки.

В Касимовском районе построят артезианскую скважину и отремонтируют водопровод. Соответствующее распоряжение губернатор Николай Любимов дал во время личного приема граждан.

Жительница Гусь-Железного Наталья Кауркина обратилась к губернатору от лица всех жителей поселка. Рязанка попросила устранить перебои с подачей воды и улучшить качество питьевой воды.

Николай Любимов поручил провести работы в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» и федеральному проекту «Чистая вода».

Помимо артезианской скважины в Гусь-Железном построят станцию водоподготовки.