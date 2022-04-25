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В Дагестане полицейский застрелил водителя за попытку наезда на сотрудника ДПС
Мужчина 2002 года рождения проигнорировал требования остановки и попытался наехать на одного из полицейских. После этого один из оперативников выстрелил в водителя из табельного оружия и попал ему в плечо.

В Дагестане полицейский застрелил водителя за попытку наезда на сотрудника ДПС. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Новый Параул Карабудахкентского района в воскресенье 24 апреля. На 825 километре трассы «Кавказ» сотрудники полиции пытались задержать водителя Mercedes за нарушение. Мужчина 2002 года рождения проигнорировал требования и попытался наехать на одного из полицейских.

После этого один из оперативников выстрелил в водителя из табельного оружия и попал ему в плечо. Мужчину доставили в больницу, где он умер.

Руководство регионального МВД проводит проверку.