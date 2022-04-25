В Брянской области пожары произошли на двух объектах

Отмечается, что пострадавших нет.

В Брянской области пожары произошли на двух объектах. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренных службах.

Как рассказал изданию собеседник, пожары резервуаров с дизельным топливом на брянской нефтебазе АО «Транснефть-Дружба» и на неназванном объекте произошли в ночь на понедельник, 25 апреля. Информация поступила в 2:00.

«Пострадавших нет», — уточнил агентству источник.

Отмечается, что жилым домам угрозы нет. На месте организовали работу штаба пожаротушения. Выехала оперативная группа МЧС России под руководством временно исполняющего обязанности министра Александра Чуприяна.

К тушению привлекли 158 человек, 51 единицу техники, от МЧС России — 110 человек, 34 единицы. Привлекли силы МЧС Воронежской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской и Смоленской области, а также из Москвы.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора занимаются замерами вредных веществ в атмосферном воздухе. Отмечается, что превышения допустимых концентраций не зафиксировано.

Также жители улиц, расположенных неподалеку от нефтебазы в Брянске, рассказали журналистам, что слышали два взрыва.

Председатель СК РФ поручил расследовать обстоятельства пожара.