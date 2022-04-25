Синоптик рассказал о погоде на 1 мая в Центральной России

В субботу, 1 мая, в регионе ожидается солнечная, сухая и прохладная погода с температурой на 3-4 градуса ниже нормы.

Синоптик рассказал о погоде на 1 мая в Центральной России. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости прогноз погоды на первую субботу мая.

На территорию Центральной России придет скандинавский антициклон. В субботу, 1 мая, в регионе ожидается солнечная, сухая и прохладная погода с температурой на 3-4 градуса ниже нормы.

По словам синоптика, в Москве ночью температура опустится до нуля градусов, по области — от -2 до +3. Днем в Москве ожидается +11, +13 градусов, в Подмосковье — от +9 до +14 градусов.

Ветер северной четверти, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей Центральной России предупредили о снеге и заморозках в последнюю неделю апреля.