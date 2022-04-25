Рязанский академический хор попросил у Николая Любимова 421 тысячу на костюмы для концерта в честь юбилея

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова в ноябре 2022 года отметит 90-летний юбилей.

Рязанский академический хор попросил у Николая Любимова 421 тысячу на костюмы для концерта в честь юбилея. Об этом на личном приеме губернатора попросила представитель балетной группы коллектива Ирина Кораблева.

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова в ноябре 2022 года отметит 90-летний юбилей. Для праздничной программы артисты готовят групповые и сольные номера. Ирина Кораблева рассказала, что всего для пошива 23 костюмов балету нужна финансовая поддержка в размере 421 тысячи рублей.

Николай Любимов поручил министру культуры Виталию Попову обеспечить поддержку артистов, а также организовать гастроли хора в Индии.

«Только завершился рабочий визит нашей делегации в Индию. Ко мне там не раз подходили и говорили об огромном желании ближе познакомиться с творчеством наших коллективов. Прошу министра культуры региона связаться с Россотрудничеством и Посольством России в Индии с тем, чтобы организовать гастроли рязанского народного хора имени Попова и представить там нашу культуру», — сказал губернатор.