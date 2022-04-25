Рязанец получил срок за ограбление «Пятерочки»

Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Рязанец получил срок за ограбление «Пятерочки». Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В августе 2021 года ранее судимый житель Ермиша зашел в магазин, забрал с прилавка продукты питания и алкоголь и спрятал их под одеждой. Он попытался выйти из магазина, но его заметил сотрудник магазина. Несмотря на это злоумышленник скрылся.

Суд назначил мужчине полтора года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.