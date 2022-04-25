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Рязанцев пригласили на всероссийский полумарафон
Полумарафон «Рязанский кремль-2022» пройдет 22 мая 2022 года.

В Рязани в шестой раз пройдет всероссийский полумарафон «Забег.РФ». Об этом сообщили в региональном минспорте.

Полумарафон «Рязанский кремль-2022» пройдет 22 мая 2022 года. Старт — площадь Соборная, у дома № 16. Забег стартует одновременно в 85 субъектах России пройдет полумарафон с синхронным стартом ровно в 09:00 по московскому времени. На старт выйдут более 100 тысяч россиян.

Участники преодолеют дистанции 200 метров, 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Зарегистрироваться для забега можно на сайте russiarunning.com до 23:59 20 мая 2022 года. При предъявлении участником студенческого билета или пенсионного удостоверения во время регистрации действуют льготные условия по снижению регистрационного взноса на 50%.

Информацию о проведении забега можно найти по ссылке.