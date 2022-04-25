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Рязанцев пригласили на кинопоказы, концерты и экскурсии в рамках акции #МЫВМЕСТЕ
С 23 апреля по 1 мая в учреждениях культуры Рязани проходят кинопоказы, экскурсии, мастер-классы и открытые уроки.

В Рязани учреждения культуры поддерживают акцию #МЫВМЕСТЕ. Об этом сообщили в мэрии.

Одним из мероприятий акции станет фестиваль дарения. С 23 апреля по 1 мая в учреждениях культуры Рязани проходят кинопоказы, экскурсии, мастер-классы и открытые уроки.

Рязанцев пригласили на мероприятия:

  • Мастер-класс по живописи, 27 апреля, в 12.00, в библиотеке-филиале № 9;
  • Мастер-класс по изготовлению открытки в технике линогравюры, 27 апреля, в 13.00, на площадке фотодома имени Евгения Каширина";
  • Концерт «Русская тройка», 29 апреля, в 18.30, в МКЦ;
  • Мастер-класс игры на гитаре «Пой, гитарная струна!», 29 апреля, в 11:00, в библиотеке-филиале № 10;
  • Концерт и мастер-класс по народному танцу «Праздник танца», 30 апреля, в 12.00, в ДК «Приокский».

Для участия нужно зарегистрироваться по номеру телефона 28-04-98 (по будням с 09:00 до 17:00). Число мест ограничено.