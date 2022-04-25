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Рязанцам сообщили о режиме работы налоговых инспекций в последние дни апреля
Изменения связаны с окончанием срока подачи деклараций.

Рязанцам напомнили о режиме работы налоговых инспекций в последние дни апреля. Об этом сообщила пресс-служба управления ФНС по региону.

В ведомстве напомнили о том, что срок подачи декларации завершается 4 мая. Документы необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства.

Рязанцам нужно отчитаться о полученных доходах, если в 2021 году налогоплательщик продал недвижимость или транспортное средство, бывшие у него в собственности меньше минимального срока владения (три или пять лет), получил не от близких родственников дорогие подарки, сдавал имущество в аренду или выиграл небольшую сумму в лотерею.

Декларацию формы 3-НДФЛ можно заполнить в режиме онлайн. У пользователей есть возможность направить документы при помощи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». К сервису можно подключиться, в том числе, при помощи учетной записи на Госуслугах.

За просроченную или неподанную декларацию нарушителям грозит штраф.

Для того, чтобы у налогоплательщиков была возможность подать документы в срок, в инспекциях Рязанской области продлят время работы. В пятницу, 29 апреля, отделения будут работать с 9:00 до 20:00, в субботу, 30 апреля — с 10:00 до 15:00.